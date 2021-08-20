İstanbul'da maganda terörü kamerada: Aileye kabusu yaşattılar

İstanbul Çekmeköy'de seyir halindeyken ani manevralarla aracı otomobillerin önüne kıran TIR sürücüsü, çocukların da içinde bulunduğu otomobildeki aileye korku dolu anlar yaşattı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün Çekmeköy'den Pendik'e bağlanan D-020 bağlantı yolunda meydana geldi. Oğlunun doğum günü nedeniyle hediye almak için 2 çocuğunu da alarak otomobili ile yola çıkan Cemal Ö., D-020 bağlantı yolunda korku dolu dakikalar yaşadı. Cemal Ö., Sancaktepe Yenidoğan civarına geldiğinde bir anda en sağ şeritten önüne kıran TIR şoförünün yaptığı bu manevra nedeniyle zor anlar yaşadı.

TIR sürücüsünü korna çalarak uyaran Cemal Ö., TIR sürücüsünün bu hareketlerine devam etmesi nedeniyle cep telefonunu alarak görüntülemeye başladı. TIR sürücüsü, çocukların da içinde bulunduğu otomobilin önüne geçerek trafiği tehlikeye düşürdü. Bununla da yetinmeyen TIR sürücüsü, bir süre sonra yanındaki arkadaşı ile TIR'dan inerek otomobile tekme ile saldırdı.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ YOLUNA DEVAM ETTİ

Olay sırasında otomobilde bulunan çocukların yaşadığı korku görüntülere yansıdı. Cemal Ö.'nün kullandığı otomobil olay yerinden uzaklaşırken, TIR sürücüsü de hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam ettiği öğrenildi.

DHA