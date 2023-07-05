İstanbul'da Maltepe Belediye'sine silahlı saldırı
İstanbul'da Maltepe Belediye binasından silah sesleri yükseldi. Olay yerine polis sevk edilirken bir kişi gözaltına alındı.
Maltepe Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir. Herhangi bir yaralanma ya da olumsuzluk söz konusu değildir. Olay kontrol altındadır. Emniyetteki süreci yakından takip ettiğimizi belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.
Belediyemize yönelik silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.— Maltepe Belediyesi (@MaltepeBelTr) July 5, 2023
Saldırgan psikolojik sorunları olduğunu bu sebeple saldırıyı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.
Suç unsurları etkisiz hale getirilerek, saldırgan emniyet güçlerine teslim edilmiştir.
Herhangi bir yaralanma ya da…
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