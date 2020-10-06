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  4. 06 Ekim 2020 11:14

İstanbul'da manzara değişmedi! Polis tek tek indirdi

İstanbul'da, yasak olmasına ve tüm uyarılara rağmen fazla yolcu alan minibüsler için harekete geçildi. Gerçekleştirilen denetimlerde yine aynı manzara ortaya çıktı.

İstanbul'da manzara değişmedi! Polis tek tek indirdi
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Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı motorize yunus polisleri, ilçenin farklı noktalarında sabit yol uygulaması ve minibüsler üzerinde denetim yaptı. Denetim yapılan noktalardan birisi de Uğur Mumcu Bulvarı oldu.

Ekiplerin yaptığı denetimlerde durdurulan minibüsler incelenirken sürücülerin belgeleri kontrol edildi. Durdurulan üç minibüste fazla yolcu taşındığı olduğu belirlendi. Yolcular uyarılırken, 3 minibüs sürücüsüne ceza yazıldı. 

 Ekipler, Zübeyde Hanım Mahallesi Şehir Ormanları yolunda yaptığı 'sabit yol uygulaması' ile de şüpheli görülen araçları durdurarak, araçların içini kontrol etti. Sürücüleri ve yolcuları Genel Bilgi Toplam (GBT) kontrolünden geçirdi.

 

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