İstanbul'da marangoz deposunda yangın

İstanbul Ataşehir'de 3 katlı binanın bitişiğinde marangoz deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Ataşehir, Ferhatpaşa Mahallesi, 19. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın bitişiğindeki marangoz deposunda saat 11.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler yan tarafta bulunan 3 katlı binaya sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan depoya ve alevlerin sıçradığı yandaki binaya merdiven araçlarıyla müdahale etti. Polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. Ekipler, binada oturanları tahliye etti. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yanan depo kullanılamaz hale gelirken binada hasar oluştu. Polis ve itfaiye yangınla ilgili inceleme başlattı.

Görgü tanığı bir vatandaş, "Yangın haberini alır almaz geldik. Burada evimiz var. Marangoz var. Orada çıkmış yangın. Yaralı olup olmadığını görmedim" dedi. Öte yandan yanan depo ile 3 katlı bina havadan görüntülendi.

DHA