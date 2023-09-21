İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın
Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Matbaacılar Sitesi’nde bir işyerinin çatısında yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiyenin yangın diğer işyerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.
İHA
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