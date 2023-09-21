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İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın

İstanbul'da Matbaacılar Sitesi'nde yangın
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Bağcılar Matbaacılar Sitesi'nde bir iş yerinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Matbaacılar Sitesi’nde bir işyerinin çatısında yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiyenin yangın diğer işyerlerine sıçramaması için çalışmaları sürüyor.

 

İHA

Etiketler bağcılar matbaacılar sitesi yangın
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