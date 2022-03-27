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İstanbul'da metro durağında yangın!

İstanbul'da metro durağında yangın!

Üsküdar Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak durağındaki elektrik trafosunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'nın Çakmak istasyonundaki elektrik trafosunun bulunduğu bölümde yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 Görevliler, yoğun duman nedeniyle metro istasyonunu boşaltarak kapattı, itfaiye de yangına müdahale etti.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Üsküdar Çekmeköy metro seferlerinin devam ettiği, araçların Çakmak durağında durmadığı öğrenildi.

Etiketler Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı yangın metro metro istasyonu elektrik trafosu trafo
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