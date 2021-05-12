İstanbul'da metro inşaatında patlama
Pendik Kaynarca’da bulunan bir metro inşaatında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama nedeniyle çok sayıda işyeri ve evin camı kırılırken, yaralanan olmadı.
Pendik Kaynarca'da yapımı devam eden metro inşaatında kontrollü patlatma yapıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda işyeri ve evin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre sakinlerinin panik yaşadığı olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol