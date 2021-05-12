İstanbul'da metro inşaatında patlama

Pendik Kaynarca’da bulunan bir metro inşaatında kontrollü patlama gerçekleştirildi. Patlama nedeniyle çok sayıda işyeri ve evin camı kırılırken, yaralanan olmadı.

Pendik Kaynarca'da yapımı devam eden metro inşaatında kontrollü patlatma yapıldı. Patlama nedeniyle çevredeki çok sayıda işyeri ve evin camları kırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Çevre sakinlerinin panik yaşadığı olayda ilk belirlemelere göre yaralanan olmadı.