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İstanbul'da metro inşaatında vinç devrildi; ölü ve yaralılar var

İstanbul Sancaktepe'de, metro istasyonu inşaatında kule vinç devrildi. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Sancaktepe'de saat 16.00 sıralarında bir metro inşaatında vinç kazası meydana geldi. İddiaya göre, dün metro çalışmasında kurulan vinç büyük gürültü ile iki ayrı parçaya bölünerek devrildi. Olayda işçilerden 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi ise yaralandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayı gören vatandaşlar polis, ambulans ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya olay yerinden ilk müdahalenin ardından yaralıyı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İBB'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından da talihsiz kazaya ilişkin açıklama yapıldı. Belediyenin açıklamasında 2 işçinin hayatını kaybettiği belirtilerek, başsağlığı dileğinde bulunuldu.

OLAYI ANI KAMERAYA YANSIDI
Öte yandan vincin devrildiği anlar kameraya yansırken metro çalışmasının yapıldığı alan dron ile havadan görüntüledi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, metro çalışmasındaki vincin büyük bir gürültüyle orta kısmından ikiye bölünerek metro çalışma alanına devrildiği görülüyor.

DHA

Etiketler istanbul metro inşaat vinç devilrdi
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