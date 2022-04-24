İstanbul'da Metro istasyonunda yangın paniği
İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Metro İstasyonu'nda çıkan yangın nedeniyle yolcu giriş ve çıkışları kapatıldı.
İstanbul Beyoğlu'nda Taksim Metro İstasyonu'nda elektrik panosundan çıktığı iddia edilen yangın itfaiye ekiplerince müdahale edilerek söndürüldü.
Yolcu giriş ve çıkışlarına kapatılan istasyonda ekiplerin çalışmaları sürüyor.
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