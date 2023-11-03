  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği

İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği

Güncelleme:

İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Şüpheli paketin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

DHA

Etiketler istanbul metrobüs
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Enflasyon sonrası Kasım 2023 kira zam oranı belli oldu
Onlar Türkiye'nin gizemli oboları! Köylüler tarafından bulundu
Prof. Dr. Ersan Şen ile İsmail Saymaz arasında Dilan - Engin Polat kavgası
İstanbul'un suyu tükendi! İşte barajlarda kalan su miktarı
SGK'tan tüm emeklilere müjde!
Boşandığı kadının üzerine kapıyı kilitleyip, ateşe verdi
Memur ve emeklinin 4 aylık zam oranı kesinleşti
Hastanede çatışma! Ölü ve yaralılar var...
Fenerbahçe'den Dilan Polat kararı
Bakanlık'tan ''emekliye intibak'' açıklaması