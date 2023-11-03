İstanbul'da metrobüs durağında bomba paniği

İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağı şüpheli paket nedeniyle boşaltıldı. Şüpheli paketin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

Şişli'deki Mecidiyeköy metrobüs durağı, şüpheli paket olduğu gerekçesiyle boşaltıldı.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Metrobüs durağındaki, şüpheli paket, bomba imha uzmanları tarafından fünye ile patlatıldı. Şüpheli olduğu değerlendirilen çöp poşetinin içinden hırdavat malzemeleri çıktı.

Çöp poşetinin kontrollü olarak patlatıldığı anlar, kameraya yansıdı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor.

DHA