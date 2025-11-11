İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbul'da toplu ulaşımın bel kemiği Metrobüs hattı sabah saatlerinde durdu. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan binlerce vatandaş yolda kaldı.

İstanbul Avcılar’da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. İstanbul’da metrobüs seferleri neredeyse durdu.

Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı.

Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede yoğun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle İstanbul’da metrobüs hattı neredeyse durdu.

İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.

Oluşan metrobüs trafiği sonrası yurttaşlar o anları sosyal medyadan paylaştı.

İHA