  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu

İstanbul'da metrobüs hattı tamamen durdu

Güncelleme:

İstanbul'da toplu ulaşımın bel kemiği Metrobüs hattı sabah saatlerinde durdu. İşe gitmek için sabahın erken saatlerinde yola çıkan binlerce vatandaş yolda kaldı.

İstanbul Avcılar’da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı. İstanbul’da metrobüs seferleri neredeyse durdu.
Avcılar'da bilinmeyen bir nedenle metrobüs arızalandı.

Yolcular ve vatandaşlar büyük panik yaşadı. Bölgede yoğun metrobüs kuyruğu oluştu. Arıza nedeniyle İstanbul’da metrobüs hattı neredeyse durdu.

İETT tarafından yapılan açıklamada, "Metrobüs güzergahında yaşanan aksaklık nedeni ile trafik oluşabilmekte, ilgili birimlerimiz tarafından müdahale edilmektedir" denildi.

Oluşan metrobüs trafiği sonrası yurttaşlar o anları sosyal medyadan paylaştı.

İHA

text-ad
Etiketler İETT metrobüs metrobüs hattı arıza istanbul
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Siyahi hayranıyla bir araya gelen ünlü şarkıcıyı çileden çıkardılar! Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi Uyuşturucu testleri pozitif çıkan Derin Talu ve Deren Talu ifade verdi Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bahis soruşturmasında Erman Toroğlu'ndan canlı yayında olay yaratan iddia Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok'' Bitmek bilmeyen depremler sonrası dikkat çeken sözler: ''Bu fay hattının dünyada benzeri yok'' Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı Tüm tahminleri doğru çıkan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy herkesin aklındaki soruyu yanıtladı Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı attı! Okul müdürü otizmli öğrenciyi merdivenlerden aşağı attı! Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Emeklilerle ve asgari ücretlilerle yapılan seçim anketinin sonuçları açıklandı Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Bakanlığın taklit ve tağşiş ürün listesine şimdi de çay markaları girdi! Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı! Türkiye'nin 230 gündür beklediği İBB soruşturmasının iddianamesi yandaş medyaya sızdırıldı! İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı İmamoğlu'nun tutuklandığı operasyonu önceden duyuran gazeteci asgari ücret zammını açıkladı
Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi! Yazdan kalma havaya elveda... Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geldi! 10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın! 10 Kasım'da TRT ekranlarında tepki çeken canlı yayın! Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'dan gözaltına alındı Furkan Bölükbaşı ''Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı'dan gözaltına alındı Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı! Yamaç paraşütü yapan paraşütçü kayalara çarptı! Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti Aylardır hazırlanıyordu... Ünlü oyuncu Türkiye'yi terk edip Dubai'ye yerleşti