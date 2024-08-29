İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 45 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde kontrolden çıkarak karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 45 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan metrobüslerin camlarının kırıldığı, ön ve iç kısımlarında hasar oluştuğu görüldü.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler bir süre yapılamadı.

"HER ŞEY BİR ANDA OLDU"

Kaza yapan metrobüste bulunan bir yolcu, “Metrobüste orta yerdeydim nasıl oldu bilmiyorum. Bir anda oldu.” dedi.

"ÇALIŞMADAN DOLAYI İÇERİ GİRERKEN ÇARPIŞMA OLDU"

Bir başka yolcu ise, “Orta kapıda sağdaydım ben. Metrobüs çok kalabalıktı. Bizim metrobüs şeridinde gidiyordu. Diğeri yol çalışmasından dolayı içeri girerken bir çarpışma oldu.” diye konuştu.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği Küçükçekmece'deki metrobüs kazasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Küçükçekmece Sefaköy Evlendirme dairesi bölgesinde iki metrobüsün çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2'si ağır 38 kişi de yaralanmıştır. Olayın hemen ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edilmiş olup, yaralanan vatandaşlarımız çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Olayla ilgili soruşturma açılmıştır. Ölen vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Kazaya ilişkin 2 şoför ve 1 denetim amiri gözaltına alındı.

VALİ GÜL: 45 YARALININ TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Küçükçekmece'de 1 kişinin öldüğü metrobüs kazasıyla ilgili İstanbul Valisi Davut Gül açıklama yaptı. Bakırköy'deki Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret eden Vali Gül, 'Metrobüs kazasından 49 kişi etkilendi. Bunlardan 1 kişi maalesef hayatını kaybetti. Toplam 45 hastamızın tedavisi sürüyor ' dedi.

AA/DHA