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İstanbul'da metrobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

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İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 20 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde seyreden metrobüs, Haramidere Sanayi durağında aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kazaya neden olan metrobüsteki 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 20 kişi de yaralandı. 

Kaza sebebiyle metrobüste büyük hasar meydana gelirken, seferler bir süre tek şerit üzerinden sağlandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye sevk edildi.

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada " 10.05.2025 cumartesi günü saat 16.00 sıralarında Beylikdüzü Haramidere Metrobüs Durağı'nda 2 metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 2’si ağır, 20 vatandaşımız yaralanmıştır.Yaralı vatandaşlarımız, bölgeye intikal eden sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

İstanbul Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2'si ağır 14 kişi yaralandı.

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Etiketler beylikdüzü metrobüs kaza
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