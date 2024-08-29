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İstanbul'da metrobüs kazası: Yaralılar var

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Küçükçekmece Sefaköy'de metrobüs kazası meydana geldi. Kazada yaralıların olduğu bildirildi.

Alınan bilgiye göre, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüs, Sefaköy mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle kaza yaptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada metrobüsteki bazı yolcuların yaralandığı bildirildi.

Kaza nedeniyle metrobüs yolunda iki yönde de seferler yapılamıyor.

AA

Etiketler küçükçekmece sefaköy metrobüs kaza
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