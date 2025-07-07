İstanbul'da metrobüs yangını! Alev topuna döndü
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Bakırköy'de bir metrobüsün motor kısmında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
İstanbul Bakırköy'de bir metrobüste yangın çıktı. Aracın motor kısmında çıkan yangınla birlikte yolcular hızlı bir şekilde tahliye edildi.
Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler yangını söndürürken yanan metrobüs kullanılmaz hale geldi.
DHA
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