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İstanbul'da metrobüste yangın paniği

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Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

DHA

Etiketler küçükçekmece metrobüs yangın
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