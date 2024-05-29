İstanbul'da metrobüste yangın paniği

Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

DHA