İstanbul'da metrobüste yangın paniği
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Küçükçekmece'de bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında bir metrobüste yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
DHA
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