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İstanbul'da milyonlarca uyuşturucu hap ele geçirildi

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İçişleri Bakanı Yerlikaya, İstanbul'da düzenlenen 'Narkokapan-7' operasyonunda 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap ve 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 'Narkokapan-7' operasyonunda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi ele geçirildi.

Operasyon sırasında 11 uyuşturucu madde imalatçısı şüpheli de yakalandı.

Bakan Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

''İstanbul’da Uyuşturucu Madde İmalatçılarına yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-7” operasyonunda; 11 Milyon 225 Bin adet Uyuşturucu Hap, 1 Ton 275 Kg Katkı Maddesi ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imalatçısı 11 şüpheli yakalandı Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde; “geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir.”

Geleceğimiz olan gençlerimizi uyuşturucudan uzak tutmak, hepimizin ortak görevidir. Bu görevi, seferberlik ruhuyla, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştiriyoruz Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Başakşehir, Fatih ve Zeytinburnu ilçelerinde düzenlenen operasyonda; 11 milyon 225 bin adet uyuşturucu hap, 1 ton 275 kg katkı maddesi, 364 kg ağırlığında boş kapsül, 6 adet uyuşturucu hap basımında kullanılan makine ve 73 adet alüminyum blester rulosu ele geçirildi Operasyonu koordine eden Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.''

Etiketler uyuşturucu operasyon hap İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya
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