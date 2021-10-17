İstanbul'da milyonluk kaza! 4 araç birbirine girdi

İstanbul Beşiktaş'ta kaygan zeminin etkisiyle kontrolden çıkan 4 araç birbirine girdi. 1 milyon 300 bin lira değerindeki aracın da karıştığı kazada maddi hasar meydana geldi.

Beşiktaş Balmumcu'da dünden beri etkili olan yağışın da etkisiyle yol bir hayli kayganlaştı. Kaygan yolda ilerlemeye çalışan araçlar, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle birbirine girdi. Değeri 1 milyon 300 bin lira olan araç ve diğer araçlarda maddi kayıp yaşandı.

ARACIN DEĞERİ 1 MİLYON 300 BİN LİRA

Saat 13.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda itibaren aralıklarla devam eden yağış sonrası kayganlaşan yolda 34 PL 4969 plakalı Honda Civic marka otomobille seyir halinde olan sürücü aniden frene bastı. O esnada seyir halinde olan 34 DRJ 179 plakalı Renault Fluence marka otomobil kayarak önündeki araca çarptı. Onun arkasından gelen 1 araç ve yaklaşık 1 milyon 300 bin lira değerindeki Land Rover marka Range Rover Velar model cip de birbirine çarptı.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada 4 aracın birbirine çarpması sonucu maddi hasar meydana gelirken şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekip kaza yerinde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından araçlar çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürüldü.

İHA