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  1. 03 Mayıs 2017 09:59

İstanbul'da minibüs kazası ! Yaralılar var

İstanbul Sefaköy'de kontrolden çıkan yolcu minibüsü refüje çıktı. Kazada 6 kişi yaralandı.

İstanbul'da minibüs kazası ! Yaralılar var
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Kaza saat 08.40 sıralarında Küçükçekmece Sefaköy Gümrük Yolu'nda meydana geldi. Başakşehir-Sefaköy arasında çalışan yolcu minibüsü gümrük yoluna geldiği sırada sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kavşağa giren minibüs önce bir otomobile çarptı ardından refüje çıktı.

Kazada minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Sıkışan minibüs sürücüsü ise itfaiye tarafından kurtarılarak hastaneye gönderildi. Kaza sırasında minibüste bulunan ve yara almadan kurtulan yolcu, sürücünün hatalı olduğu söyledi.

DHA

minibüs , trafik kazası , sefaköy , refüj