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  4. İstanbul'da minibüs şoförleri yarıştı, hamile yolcu kendini araçtan attı!

İstanbul'da minibüs şoförleri yarıştı, hamile yolcu isyan edip araçtan indi

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İstanbul'daki son trafik magandaları Ümraniye'de yarışan minibüs şoförleri oldu. Minibüslerden birinde yolcu olarak bulunan hamile bir kadın "stres yüzünden doğuracağım" diyerek aracı terk etti.

İstanbul Ümraniye'de iddiaya göre yarışan iki minibüsün birinde bulunan hamile yolcu “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi.

Yolcu minibüsten inerken, bir başka müşteri ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Polis tarafından gözaltına alınan iki şoföre, toplamda 56 bin 496 lira idari para cezası uygulanarak, çalışma ruhsatları askıya alınıp araçları trafikten menedildi.

 Olay, dün öğle saatlerinde Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede karşılaşan iki minibüs şoförü, birbirleriyle yarışmaya başladı. Kırmızı ışıkta geçtiği ve yaya geçidince durmadıkları öne sürülen iki şoför, trafiği tehlikeye düşürdü. O sırada minibüslerin birinde olan hamile yolcu, iddiaya göre “Lütfen durun, stres yüzünden doğuracağım" diyerek inmek istedi. Korkuyla minibüsten inen kadın ağlarken, bir başka yolcu ise şoförleri kayda alıp tepki gösterdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

YARIŞAN ŞOFÖRLER YAKALANDI

Olayın ardından çalışma başlatan İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden minibüslerin plakalarını tespit etti. Yapılan incelemeler sonucunda gözaltına alınan iki şoförün ifadesi alınarak 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlemleri yapıldı.

Ayrıca her iki şoföre, Karayolları Trafik Kanununun 'Büyükşehir Belediye kanunu kapsamında verilmiş çalışma izninin süresi bittiği halde belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak', 'Yönetmelikte gösterilen kurallara uymamak', 'Taşıt yolunda duraklamak', 'Fazla yolcu almak', 'Yayaların trafiğini engelleyecek şekilde davranışlarda bulunmak', 'Saygısızca araç kullanmak' ve 'Emniyet kemeri kullanmamak' maddelerinden ayrı ayrı toplamda 28 bin 248 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şoförlerin çalışma ruhsatları askıya alınarak araçları da trafikten menedildi. İşlemleri tamamlanan iki şoför savcılık kararıyla emniyetten serbest kaldı.

 

DHA

Etiketler Minibüs yarışan minibüsler yarışan minibüs şoförleri ümraniye hamile yolcu hamile kadın
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