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  4. İstanbul'da motosikletli genç kadınlara sokak ortasında hem taciz hem şiddet!

İstanbul'da motosikletli genç kadınlara sokak ortasında hem taciz hem şiddet

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İstanbul'un suç ilçesi haline dönüşen Esenyurt’ta motosikletli kadınları darbeden şahıslar, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Esenyurt’ta geçtiğimiz Cumartesi akşamı motosikletiyle cadde üzerinde seyreden 2 kadın, kendilerine laf atan şahıslarla tartıştmıştı.

İddiaya göre, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen 2 kadına tanımadıkları şahıslar laf attı. El kol işaretleri ve küfürler eden şahıslarla, motosikletli kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü.

Kadınları darp eden şahıslar, yardımcı olmaya çalışanlara da saldırdı.

Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu. Yaşananlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olayın ardından harekete geçen Emniyet güçleri K.E, M.B. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

İHA

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Etiketler motosikletli genç kadınlar saldırı esenyurt darp gözaltı
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