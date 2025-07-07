İstanbul'da motosikletli genç kadınlara sokak ortasında hem taciz hem şiddet

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit sayısı 8'e yükseldi!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı hem itirafı hem de kararıylaherkesi şaşırttı

Derin artık hem Dünya Şampiyonu, hem Avrupa Şampiyonu, hem de Avrupa Üçüncüsü!

Survivor adasının yasak aşk iddialarının başrolleri fena yakalandı

Süper Lig'in eski gol kralı takımsız kaldı!

İstanbul'da parkta güpegündüz cinsel ilişki rezaleti

Fatih Altaylı Silivri'den duyurdu: ''4 belediyeye daha operasyon hazırlığı var''

Bankaların ATM'lerinde yeni dönem başladı: Limitler değiştirildi!

İşte Türkiye'nin belki de en garip mesleği: 70 yaşındaki vatandaş ''bozuk paracılığı'' meslek edindi

Türkiye'nin tescilli güzeli tatil pozlarıyla ortalığı karıştırdı

Termometreler 40 dereceye dayanacak... Sıcaktan kavuralacağımız bir haftaya hazır olun!

Türkiye semalarında arkasında beyaz duman bırakan gizemli cisim paniği!

Durmak yok, zamlara devam! Akaryakıt fiyatlarına yine, yeniden dev gibi bir zam geliyor!

Avrupa'da, ABD'de tüm dünyada yasak, Türkiye'de çatır çatır satıyorlar!

Erdoğan'a ''Allah'ın korkağı'' diyen CHP lideri Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı!

Galatasaray'ın yıldızı, Türk sosyal medya fenomenini ''stalk''larken acemiliği yüzünden ifşa oldu

14 yaşındaki genç kız dehşet saçtı: Tam 4 kişiyi birden bıçakladı

Yiğit Bulut kansere yakalandı

Partilerin ''parti üye sayıları''nda büyük değişim; AK Parti düşüşte, CHP yükselişte

Kulislere bomba gibi düşen iddia: ''Erdoğan veda konuşması yaptı''