İstanbul'da motosikletli saldırı: Dernek binası uzun namlulu silahlarla tarandı

İstanbul Kartal'da bir dernek binasına motosikletli 4 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan olmadı.

Kartal Soğanlık Mahallesi'nde bulunan bir dernek binasının önüne dün gece saat 01:15 sıralarında iki motosikletle 4 kişi geldi. Kar maskeli 4 şüpheli, dernek binasının dördüncü ve beşinci katına uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Defalarca ateş eden şüpheliler geldikleri motosikletlerle olay yerinden hızla uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde 35 adet boş kovan bulunurken 22'sinin binaya isabet ettiği belirlendi. Yaralananın olmadığı olayda, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA