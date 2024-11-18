İstanbul'da motosikletli saldırı kamerada: 1 kişi yaralandı

İstanbul Fatih'te motosikletli 2 şüphelinin düzenlediği silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 14 Kasım Perşembe günü saat 23.30 sıralarında Zeyrek Mahallesi İtfaiye Caddesi'nde meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden çıkan M.K.B. iş arkadaşlarıyla sokakta yürümeye başladı. Kısa süre sonra arkalarından gelen motosikletli 2 kişiden biri M.K.B. arkadaşlarına silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sırasında M.K.B. bacağından yaralanırken çevredeki kasap dükkanına çok sayıda kurşun isabet etti. Olay sonrası motosikletli şüpheliler hızla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan M.K.B.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ekipler motosikletli saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

DHA