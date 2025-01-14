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  4. Müşterilerini bayıltıp taciz ettikten sonra görüntülerini taksicilerle paylaşmış!

İstanbul'da müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici tutuklandı

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İstanbul'da müşterilerini sarhoş ederek veya bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin olduğu gruplarda paylaşan 28 yaşındaki şüpheli tutuklandı. Taksi şoförünün polise verdiği ifadede, ''Ben o görüntüleri 7-8 ay önce eşimi kıskandırmak için çekmiştim. Kimseye ilaç verip uyutmadım, taciz etmedim. O sırada müşteri uyuyordu. Kim olduğunu dahi bilmiyorum'' dediği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün aracına binen kadın müşterileri sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri taksicilerin olduğu mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaştığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden şüphelinin B.N. (28) olduğunu ve şoför olarak çalıştığı taksiden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında evinde gözaltına alınan B.N.'nin emniyette verdiği ifadede videoya aldığı kadınla geçmişte tanıştığını, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla videoyu çekerek eşine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında olan şüphelinin 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

"O GÖRÜNTÜLERİ EŞİMİ KISKANDIRMAK İÇİN ÇEKMİŞTİM"

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan taksi şoförü B.N., kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi. Poliste verdiği ifadesinde tam tarihini hatırlamadığı yaklaşık 7-8 ay önce meydana gelen olayda, kadınla kendisinden sigara için ateş istemesi üzerine tanıştığını anlatan şüphelinin, birlikte 3- 4 saat taksiyle gezdiklerini bu sırada alkollü olan kadının ön koltukta uyuya kaldığını, evinin önüne geldiğinde onu uyandırmadan görüntüleri çektiğini anlattığı öğrenildi. Şüpheli B.N. görüntüleri boşanma aşamasında olan eşini kıskandırmak için çektiğini söyledi. B.N.'nin ifadesinde "Görüntülerde zaten taciz gibi bir şey yoktu. Sadece o uyurken hafifçe boynuna dokunurken görüntü çekmiştim. Daha sonra kadını uyandırdım. Evine gitti. Kim olduğunu ve tam olarak nerede oturduğunu bilmiyorum" dediği öğrenildi.

Şüpheli, yaklaşık 1,5 yıl önce evlendiği eşiyle boşanma aşamasında olduklarını söyleyerek, eşinin ve kendisini daha önceden de tehdit eden akrabalarının bu görüntüleri dağıtarak kendisini zor durumda bırakmaya çalıştığını iddia etti. Şüpheli B.N. "Ben kimseyi taciz etmedim. Hiçbir görüntüyü sosyal medyada paylaşmadım" dedi.

Yetkililer olayla ilgili mağdur kadının kimliğine ulaşılamadığını belirtirken, emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

 

TUTUKLANDI

B.N. savcılıkta ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Taksi şoförü 'Sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA / İHA

Etiketler taksi taksici sapık tacizci taciz
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