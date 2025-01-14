İstanbul'da müşterilerini bayıltıp taciz eden taksici yakalandı

İstanbul'da müşterilerini sarhoş ederek veya bayıltarak taciz eden ve görüntüleri taksicilerin olduğu gruplarda paylaşan 28 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, bir taksi şoförünün aracına binen kadın müşterileri sarhoş ederek veya ilaçla bayıltarak taciz ettiği ve çektiği görüntüleri taksicilerin olduğu mesajlaşma uygulamasındaki grupta paylaştığı yönündeki bilgiler üzerine çalışma başlattı.

Görüntüleri inceleyen ekipler, plaka bilgilerinden şüphelinin B.N. (28) olduğunu ve şoför olarak çalıştığı taksiden 4 ay önce ayrıldığı tespit edildi.

Çalışmaların devamında evinde gözaltına alınan B.N.'nin emniyette verdiği ifadede videoya aldığı kadınla geçmişte tanıştığını, boşanma aşamasında olduğu eşini kıskandırmak amacıyla videoyu çekerek eşine gönderdiğini söylediği öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde gözaltında olan şüphelinin 'cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

DHA / İHA