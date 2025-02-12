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İstanbul'da öğrencileri taciz ederken yakalandı; savunması ''pes'' dedirtti

İstanbul'da öğrencileri taciz ederken yakalandı; savunması ''pes'' dedirtti
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İstanbul Sarıyer'de bir lisenin karşısındaki evinde perdelerini açıp çırılçıplak soyunarak liseli öğrencileri taciz ettiği iddia edilen 41 yaşındaki zanlı yakalandı. Şüphelinin ifadesi de ortaya çıktı.

Olay geçtiğimiz Eylül ayında İstanbul Sarıyer'de meydana geldi. N.Ç. (41) isimli şahıs iddiaya göre; bir lisenin karşısında bulunan evinde perdeyi açarak öğrencilerin karşısında soyunmaya başladı.

 İddialara göre şüpheli N.Ç. ardı ardına günlerde aynı şekilde pencere önünde çırılçıplak soyunmaya da devam etti.

Sabah'tan Armağan Yılmaz'ın haberine göre İğrenç olay sonrasında öğrenciler durumu polis ekiplerine bildirdi ve N.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Şüpheli N.Ç. ifadesinde suçlamaları reddederek, okuldan evine sürekli telefon edildiğini ve üst bölgesi çıplak şekilde evde dolaştığını, perdesinin özelliğinden dolayı sürekli açıldığını, sadece perdesinin iplerini düzeltmeye çalıştığını iddia etti. Alt bölgesinin kesinlikle çıplak olmadığını, cinsel organıyla herhangi bir eylemde bulunmadığını belirtti.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamlamasının ardından İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. Hazırlanan iddianamede toplanan tüm deliller doğrultusunda şüpheli şahsın suçu işlediği ve dava açılması için yeterli delilin bulunduğu kaydedildi.

Şüpheli N.Ç. hakkında 'Çocuğa Karşı Cinsel Taciz' suçu kapsamında 3 yıl istemiyle dava açıldı.

(Kaynak)

Etiketler lise taciz çırılçıplak soyuncu tacizci şüpheli
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