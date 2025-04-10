İstanbul'da okul servisi kazası: Yaralılar var

İstanbul Sarıyer'de okul servisi ile pikapın çarpıştığı kazada 9'u öğrenci 11 kişi yaralandı.

Kaza, Poligon mahallesi Sarıyer caddesinde meydana geldi. Yaralı öğrencilere ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

DHA