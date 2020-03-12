İstanbul'da okulda dehşet! Öğretmene bıçaklı saldırı

Kozyatağı İlhami Ertem Ortaokulu'nda okul aile birliği yönetiminden bir kişi tarafından, Beden Eğitimi Öğretmeni Ercan Güleryüz'e bıçakla saldırdığı belirtildi.

Öğretmenlerin uğradığı şiddete bugün bir yenisi daha eklendi. İstanbul Kadıköy'de bir öğretmene okul aile birliği üyesi bir kişinin bıçakla saldırdığı kaydedildi.

Kozyatağı İlhami Ertem Ortaokulu'nda bugün meydana gelen olayda, bir öğrencinin disipline sevk edilip, bir hafta uzaklaştırma cezası almasının ardından, okul aile birliği üyesi öğrencilerin yanında Beden Eğitim Öğretmeni Ercan Güleryüz'le tartıştı.

Tartışmanın büyümesinin ardından Güleryüzün öğrencilerin gözü önünde bıçakla saldırdığı belirtildi. Güleryüz'ün beden öğretmeni olmasının da etkisiyle yaralanmadığı, kendisini koruduğu ifade edildi.