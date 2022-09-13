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  4. İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!''

İstanbul’da öldüresiye taciz dayağı kamerada: ''Namus meselesi, kimse karışmasın!''

İstanbul Esenyurt’ta bir kadına mesaj atarak taciz ettiği iddia edilen kişi, kadının eşi ve akrabaları tarafından darbedildi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt’taki 19 Mayıs Bulvarı’nda meydana geldi. Eşinin başka bir adam tarafından taciz edildiği haberini alan koca durumu akrabalarına anlattı. Kadının eşi mesaj atan kişiye, kadının ağzından mesaj atarak bir kafede buluşma teklif etti. Buluşma yerine erken gelen kadının kocası ve akrabaları, kısa bir süre sonra kafenin önünü gelen kişiyi yakalayarak darbetti. Yaklaşık 10 kişilik grup, tekme, yumruk ve demir sopalarla tuzağa düşürdükleri kişiyi dövdü.

Bir kişi ise, o anları cep telefonu ile görüntüleyerek, “Bu namus meselesi. Kimse karışmasın” dedi. Çevredekiler olan biteni korku dolu gözlerle izlerken, feci şekilde dövülen kişi daha sonra kadının akrabaları tarafından bırakıldı ve olay yerinden hızlı adımlarla uzaklaştı.

Etiketler taciz tacizciye dayak tacize dayak linç
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