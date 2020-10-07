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  4. 07 Ekim 2020 07:59

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan MLKP terör örgütü operasyonunda 24 farklı adrese baskın düzenlendi.

İstanbul’da operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, MLKP (Marksist Leninist Komünist Parti) terör örgütüne 7 Ekim tarihinde operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin destek verdiği operasyonlarda İstanbul'da belirlenen 24 farklı adrese baskın yapıldı.

Yapılan baskınlarda terör örgütü propagandası yapan 24 kişiye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı. Çok sayıda gözaltının olduğu operasyonlarda yakalama çalışmaları devam ediyor. (İHA)
 

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