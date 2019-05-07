SON DAKİKA
AK PARTİ'DEN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN BİR HAMLE DAHA
ERDOĞAN'DAN İSTANBUL SEÇİMLERİ İÇİN İLK AÇIKLAMA - CANLI
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 07 Mayıs 2019 11:39

İstanbul'da operasyon ! Kalpazanlar böyle yakalandı

İstanbul Bağcılar’da düzenlenen operasyonda, 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin lira ile 2 milyon sahte ABD doları ele geçirildi.

A+ A-

İstanbul’da Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, S.A. liderliğindeki bir şebekenin, piyasaya sürmek üzere yüklü miktarda sahte dolar ve Türk lirası bastığını tespit etti. Kalpazanları takibe alan emniyet güçleri, 3 Mayıs’ta bir adrese düzenledikleri operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.
Adreste yapılan aramada, kesimi yapılmış 20 liralık banknotlar halinde sahte 5 milyon 700 bin TL, 100 dolar halinde sahte 2 milyon Amerikan doları para ile sahte para imalatında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Gözaltındaki şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Şebeke üyelerinin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

İHA

operasyon , istanbul , kalpazan , sahte para , takip
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM