İstanbul'da orman yangını! Boğazdan dumanlar yükseldi

İstanbul'da Anadolu Hisarı yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yerleşim yerleri yakınındaki yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Beykoz'da Yenimahalle Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Kartal, Aydos Ormanı'nda da saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine, itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü. Polis yangına ilişkin soruşturma başlattı.