İstanbul'da orman yangını
İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 800 metrekarelik alanın yandığı belirtildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol