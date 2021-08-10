İstanbul'da orman yangını

İstanbul Sarıyer'de orman yangını çıktı. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.



İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, yangında 800 metrekarelik alanın yandığı belirtildi.