İstanbul'da orman yangını

Sultangazi'de ormanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi.

Sultangazi'de ormanda saat 11.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve orman ekibi yönlendirildi. Bu sırada ormanda denetimde olan polis ekipleri, yangın tüpleriyle müdahalede bulundu. Çalışmalara bir helikopter de havadan su dökerek destek verdi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Polis ekipleri ormanın iç kısımlarında ve çevresinde kundaklama ihtimaline karşı geniş çaplı arama başlattı.