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  4. 24 Eylül 2020 12:40

İstanbul'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi. Arnavutköy'de ormanlık alanda bir kadının cansız bedeni bulundu.

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Arnavutköy Hacımaşlı mevkiindeki ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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