İstanbul'da ormanlık alanda kadın cesedi bulundu

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Arnavutköy Hacımaşlı mevkiindeki ormanlık alanda bir kadın cesedi bulundu.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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