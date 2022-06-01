İstanbul'da ormanlık alanda yangın

Eyüpsultan'da ormanlık alanda yangın çıkması üzerine itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

Eyüpsultan'da ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Göktürk'teki Çiçekçiler Piknik ve Mesire Alanı yakınlarındaki alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve orman bölge müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor.