İstanbul'da otel inşaatında yangın
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İstanbul Sarıyer'de otel inşaatında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
Sarıyer Hacıosman Bayırı Caddesi'ndeki otel inşaatında yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale ediliyor
DHA
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