İstanbul'da otelde yangın faciası: 1 ölü

İstanbul Fatih’te sabaha karşı 3 katlı bir otelde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında odasında bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Fatih Molla Gürani Mahallesi Topkapı Caddesi'ndeki 3 katlı otelde saat 05.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının çıktığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yangını söndürdü. Polis ekipleri inceleme başlattı. Otelde çıkan yangında odasında kalan 32 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Yapılan olay yeri çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişi cenaze aracıyla Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. İHA