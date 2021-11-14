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İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 ölü

İstanbul'da oto galeriye silahlı saldırı: 3 ölü

İstanbul Bağcılar'da bir otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda aynı aileden 3 kişi öldü.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, otomobil galerisine düzenlenen silahlı saldırıda baba, oğlu ve bir akrabaları öldü.

Saldırı saat 17.30 sıralarında gerçekleşti. Yüzyıl Mahallesi Galericiler Sitesi'deki otomobil galerisine bir araç ile gelen saldırganlar içeride bulunanlara kurşun yağdırdı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre Cemal D.(40), oğlu Engin D.(16) ve akrabaları Polat D. hayatını kaybetti.

Polis, geldikleri araçla kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırganların Dündar ailesiyle husumetli olduğu belirtiliyor. Polisin geniş çaplı çalışması ise sürüyor.

DHA

Etiketler bağcılar oto galeri silahlı saldırı
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