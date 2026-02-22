İstanbul'da otobüs durağında kadın cinayeti: Eski eşi olacak cani tarafından katledildi

İstanbul Çatalca’da bir kadın cinayeti daha yürekleri dağladı. Alkollü olduğu iddia edilen S.Ü., günlerdir süren tartışmanın ardından eşi Gülten Ü.'yüi otobüs durağında beklerken başından vurarak hayattan kopardı.

İstanbul’un Çatalca ilçesine bağlı Binkılıç Atatürk Mahallesi, dün öğle saatlerinde kan donduran bir kadın cinayetine sahne oldu. İddiaya göre alkol bağımlılığı nedeniyle ailesiyle sürekli huzursuzluk yaşayan S.Ü., tartıştığı eşi Gülten Ü.’i takip ederek korkunç bir plana imza attı.

3 Gün Sonra Pusu Kurdu

Eşiyle tartıştıktan sonra evi terk eden S.Ü., 3 gün sonra geri dönerek Gülten Ü.’in evden çıkmasını bekledi. Diş tedavisi için otobüs durağına giden Gülten Ü., hiçbir şeyden habersiz beklediği sırada eşinin silahlı saldırısına uğradı. S.Ü., eşini başından vurarak olay yerinden kaçtı.

Jandarmaya Direndi, Evinde Yakalandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gülten Ü.’in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüpheli S.Ü.’nün önce bir iş yerinde, ardından kendi evinde saklandığını tespit etti. Teslim olmamak için uzun süre direnen katil zanlısı, ekiplerin kararlı operasyonuyla gözaltına alındı.

Acılı Kardeşten Feryat: "Hep Kavga Vardı"

Gülten Ü.’in cenazesini Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alan kardeşi Olcay İ., ablasının yıllardır süren bir dramın içinde olduğunu belirterek şunları söyledi:

"1999'dan beri evlilerdi ama hep huzursuzluk vardı. Ablam ayrılmak istiyordu. Bir çocuğu trafik kazasında ölmüştü, acısı tazeydi. Bir kadın durakta otobüs beklerken, kafasına silah dayanıp vurulmaz. Ablam sadece dişçiye gidiyordu."

Bugün Son Yolculuğuna Uğurlanacak

Otopsi işlemleri tamamlanan Gülten Ü.’in cenazesi, ailesi tarafından teslim alınarak Çatalca Binkılıç’a götürüldü. Talihsiz kadının bugün ikindi namazını müteakip toprağa verileceği öğrenildi.

