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HAKKARİ'DE HAİN TUZAK: 1 ÖLÜ, 1 YARALI
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  4. 23 Temmuz 2019 09:56

İstanbul'da otobüs kazası

İstanbul'da, Kemerburgaz yolu İhsaniye Işıklar mevkisinde bir servis otobüsü kaza yaptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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