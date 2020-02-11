İstanbul'da otobüste öpüşen çifte tepki çeken müdahale

İstanbul'da Yeşilpınar-Şişli otobüsünde bir yolcu, otobüste öpüşen gençlere tepki gösterdi. Bunun üzerine gençlere tepki gösteren yolcu ile başka bir yolcu arasında tartışma yaşandı.

ÖPÜŞEN ÇİFTE MÜDAHALEYE TEPKİ

Gençlere, “Burası Türkiye, burada kanun var, burada kanun var, nizam var, aile var” diyen yolcuya, diğer yolcu “Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?” yanıtını verdi.

İkili arasında yaşanan diyalog ise kameraya böyle yansıdı:

Rahatsız oluyorum.

Rahatsız oluyorsan bakmayacaksın.

Burası yatak odası değil?

Ne yatak odası? İnsanlar öpüşüyorlar. Ne var bunda?

Burası kamu alanı.

Kamu alanında insanlar öpüşemez mi?

'Merhaba' dersin öpersin.

Sanane, istediği gibi öper.

Burası Türkiye, burada kanun var, nizam var, aile var.

Türkiye'de insanlar öpüşemez mi?



