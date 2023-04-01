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İstanbul'da otomobil alev topuna döndü

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Beykoz'da seyir halindeki otomobilde yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kavacık Dedeoğlu mevkii Aydemir Canefe viyadüğü altında dün saat 13.00 sıralarında, seyir halindeki bir otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Sürücü otomobili yol kenarına çekerek kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede büyüyerek bütün otomobili sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, vatandaşları olay erinden uzaklaştırarak çevre güvenliğini aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Otomobilin alev alev yandığı anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yangında yaralı ve can kaybı bulunmazken otomobil kullanılmaz hale geldi.

DHA

Etiketler beykoz otomobil yangın
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