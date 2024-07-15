İstanbul'da otomobil tramvaya çarptı

İstanbul Güngören'de otomobil tramvaya çarptı. Kaza nedeniyle seferlerde aksama yaşanıyor.

Güngören tramvay durağında bir otomobil tramvaya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksamalar yaşanıyor.

DHA