İstanbul'da özel halk otobüsünde yangın
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itifaye ekibi sevk edildi.
BEŞİKTAŞ- Sarıyer seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Barbaros Bulvarı'nda bulunan Balmumcu alt geçidinde dumanları fark ederek duran otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yangından kimsenin zarar görmediği öğrenildi.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol