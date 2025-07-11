İstanbul'da özel halk otobüsünde yangın

İstanbul Beşiktaş'ta özel halk otobüsünde yangın çıktı. Olay yerine itifaye ekibi sevk edildi.

BEŞİKTAŞ- Sarıyer seferini yapan özel halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Barbaros Bulvarı'nda bulunan Balmumcu alt geçidinde dumanları fark ederek duran otobüs şoförü, yolcuları tahliye etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken yangından kimsenin zarar görmediği öğrenildi.