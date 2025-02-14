İstanbul'da özel hastanedeki ameliyat masasında para pazarlığının cezası belli oldu

Sağlık Bakanlığı, İstanbul'da acil müdahale sırasında "fiyat pazarlığı" yapılan özel sağlık kuruluşunun anjiyografi ünitesinin faaliyetinin durdurulmasına ve idari para cezası uygulanmasına karar verirken Bakanlık'tan yapılan açıklamada standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

İstanbul'da bulunan bir hastanenin ameliyathanesinden kameralara yansıyanlar infial yaratmıştı. 51 yaşındaki bir vatandaş göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim'de bir hastaneye başvurdu. Burada kalbine giden 3 damarının tıkalı olduğu tespit edilen vatandaş Bakırköy'de bir özel hastaneye sevk edildi. Özel hastanede hastaya anjiyo sırasında doktor ve hemşirelerle birlikte hastanenin muhasebecisinin de eşlik ettiği iddia edildi.

Sözcü TV'de yayınlanan Arena programında ekranlara yansıyan görüntülerde, özel hastane muhasebecisinin hasta ile "15'e 18'e ve 20'ye var" diyerek fiyat pazarlığı yaptığı görüldü.

Sağlık Bakanlığı: ''Olağanüstü denetim işlemi başlatıldı''

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda vatandaşa acil müdahale esnasında ücret pazarlığına ilişkin, "İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz bu hadiseye derhal müdahil olmuş ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatmıştır" denilmişti.

Özel hastanenin faaliyetleri durduruldu

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü yaptığı açıklamada özel hastaneye faaliyetinin durdurulmasının yanı sıra hastaneye yaptırımlarda bulunulduğunu belirtti. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından pazarlık yapan özel hastaneye idari para cezası uygulandı. Hastadan ilave ücret talep edilmesi üzerine SGK’ya bildirimde bulunuldu. Hastadan alınan fark ücreti için fatura ibraz edilememesi üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirildi. ?İşlem sırasında ilave ücret pazarlığına mani olmayan hekimler İstanbul Tabip Odası’na şikayet edildi.

"Ücret talep edilemez"

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün bu hadiseye derhal müdahil olduğu ve ilgili hastaneye olağanüstü denetim işlemi başlatıldığı aktarılan açıklamada, mevzuat çerçevesinde bu tür azil başvurularda standartlara uygun gerekli stentin hastaya takılması gerektiği ve herhangi bir ücret talep edilemeyeceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı açıklama yapmıştı

Sağlık Bakanlığı, özel bir sağlık kuruluşunda acil müdahale esnasında vatandaşla pazarlık yapıldığı haberlerine ilişkin açıklama yapmış, açıklamada "İstanbul’da bir özel sağlık kuruluşunda vatandaşa anjiyo işlemi sırasında fiyat pazarlığı yapıldığına dair basına yansıyan görüntülerin herkesi üzdüğü belirtildi." ifadeleri kullanılmıştı.