İstanbul'da özel hastanenin ''aşı skandalı'' ortaya çıktı

İstanbul'da koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken "ölümcül dolandırıcılık" skandalının ayrıntıları da ortaya çıktı.

TRT Haber’de yer alan habere göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.