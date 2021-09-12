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  4. İstanbul'da özel hastanenin ''aşı skandalı'' ortaya çıktı

İstanbul'da özel hastanenin ''aşı skandalı'' ortaya çıktı

İstanbul'da özel hastanenin ''aşı skandalı'' ortaya çıktı

İstanbul'da koronavirüs aşısı olmamış kişileri para karşılığında aşı olmuş gibi gösterdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklanırken "ölümcül dolandırıcılık" skandalının ayrıntıları da ortaya çıktı.

TRT Haber’de yer alan habere göre; Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler’de bir özel hastanede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olmayan kişilere para karşılığı aşı kartı oluşturulduğu ve sisteme aşı olmuş gibi kayda girildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında operasyon düzenleyen polis ekipleri, 3'ü hemşire 6 hastane çalışanını gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 hemşire tutuklandı. Diğer 3 çalışan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Etiketler sahte aşı aşılama özel hastane istanbul skandal dolandırıcılık
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