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  4. 11 Nisan 2018 08:23

İstanbul'da palalı vahşet

Fatih'te ''yan baktın'' kavgasında 6 kişinin palalı saldırısına uğrayan genç öldürüldü.

İstanbul'da palalı vahşet
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İstanbul Fatih’te Mustafa Ergün ile yoldan geçen 6 kişi arasında ‘yan baktın’ tartışması çıktı. Daha öncede aynı nedenle tartışan gurup bu defa palayla esnaf Mustafa Ergün’e saldırdı. Vücudunun değişik yerlerine aldığı 6 ayrı pala darbesiyle ağır yaralanan Ergün hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

KAÇMAK ÜZEREYKEN ENSELENDİ

Palayla Mustafa Ergün’ü öldüren zanlının 20 yaşındaki Sinan K. olduğunu belirledi. Sultanbeyli’deki adrese baskın yapan polis, şehir dışına kaçmak için valizini hazırlayan Sinan K.’yı yakaladı. Zanlı tutuklandı.

DÜKKANINDA KATLETTİLER

Genç esnaf Mustafa Ergün’ün Fatih İlçesi’ndeki Molla Hüsrev Vefa Caddesi üzerinde bijuteri dükkanı vardı

Akşam

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