İstanbul'da ''park yeri'' meydan savaşı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul Beylikdüzü'nde park yeri tartışması kavgaya dönüştü. Taşlı ve sopalı kavgada mahalle bir anda karışırken çok sayıda kişi yaralandı.

Beylikdüzü'nde mahalleyi ayağa kaldıran kavga dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Taner F. evinin karşısında bulunan sitenin kenarına otomobilini kısa süreliğine park etti.

Site sakini Cemal Y. aracını çekmesi için Taner F.'yi uyarınca aralarında tartışma çıktı. Taner F.'nin evinde misafirlikte olan akrabaları Yunus İ. ve babası Fahrettin İ. tartışmaya dahil oldu. Siteden gelenlerle birlikte tartışma kavgaya dönüştü.

Sopa ve taşların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin müdahalesiyle kavga sonlandırılırken, sağlık ekipleri yaralılar Taner F., Yunus İ ve Fahrettin İ.'yi hastaneye kaldırdı. Hastanede müdahale edilen ve durumları iyi olduğu öğrenilen yaralılar, polis ekipleri tarafından ifadeleri alınmak üzere Polis Merkezine götürüldü.

Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.