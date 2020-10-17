İstanbul'da ''pes'' dedirten kazada aracın motosiklete çarpma anı kamerada

Kaza, önceki hafta Cuma günü Bağcılar Halkalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde cadde üzerinde motosikletliyle seyir halinde olan Yusuf D., yoğun trafikte araçların arasından geçmeye başladı. Motosikletli bir süre ilerledikten sonra sağ şeritte seyreden kapalı kasa minibüsün sürücüsü, motosikletliye yandan çarptı. Çarpma sonucu motosikletiyle beraber yere savrulan Yusuf D., hafif şekilde yaralandı. Yürekleri ağza getiren kaza ise kask kamerasına yansıdı.